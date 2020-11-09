حسام راضي: اختيار النواب يكون بناءً على دراسة مستفيضة للمرشحين

قال الكاتب الصحفي حسام راضي الحرباوي، إن مصر دولة شابة وحوالي 60% من المصريين شباب، لذلك يجب أن يكون هناك أكبر تمثيل نيابي من الشباب ولا نهمل أيضا أصحاب الخبرة من الشيوخ.





وشدد حسام راضي الناشط الشبابي، خلال لقائه ببرنامج شباب على الهوا بالتليفزيون المصري عبر القناة الثانية، على ضرورة أن يكون اختيار النواب بناء على دراسة مستفيضة للمرشحين ثم اختيار الأفضل من بينهم حتى يكونوا معبرين عن آمال وطموحات الناخبين.





وأشاد الحرباوي، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب، عن طريق مؤتمرات الشباب التي جابت معظم محافظات الجمهورية، والتي انبثقت منها تنسيقية شباب الأحزاب والتي تضم كافة الأفكار والأيدلوجيات، وأثمر ذلك عن تخصيص القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مقعدا من شباب تنسيقية الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، ليرتفع إجمالي التمثيل النيابي للتنسيقية إلى 31 مقعدا شابا.



