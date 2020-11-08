همام إبراهيم يختم حفلته على أنغام "احلف بسماها"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اختتم الفنان همام ابراهيم، حفلته ضمن فعاليات مهرجان "الموسيقي العربية" علي انغام 'احلف بسماها' وسط حضور كامل العدد.


ويليه حفل النجم وائل جسار ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.

حيث تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يبدأ الحفل بفقرة غنائية للفنانة أجفان، وصولو عود الفنان محسن إبراهيم، ثم الفنان العراقى همام إبراهيم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو حازم القصبجى.

ويقود الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.

تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور.

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