ارتفاع الإعانات المالية في الإمارات إلى 21.6 مليار درهم





ارتفعت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها دولة الإمارات ممثلة بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى 21.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 62% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 وذلك وفق أحدث الاحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية.





وتشمل الإعانات المالية الدعم والإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار بالإضافة إلى التحويلات للكيانات المرتبطة بالحكومة سواء كانت اتحادية أو محلية.





وتشكل الإعانات المالية التي قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 80.2% من إجمالي المقدم خلال العام 2019 والبالغ 26.922 مليار درهم، مما يعكس مدى توسع دولة الإمارات في الانفاق على هذا البند الوارد ضمن مالية الحكومة لدولة الإمارات.





وينسجم هذا التوسع في الانفاق مع حرص الحكومة الدائم على ترسيخ مبدأ التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع وهو المبدأ الذي يحوز على أولوية في أجندة العمل الوطنية وتحديدا ضمن رؤية الإمارات 2021.





وفي التفاصيل التي أظهرتها الاحصائيات فقد ارتفع إجمالي الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة خلال الربع الأول من العام الجاري 5.91 مليار درهم بنمو نسبته 56.3% بالمقارنة مع الربع ذاته من العام 2019 والذي بلغت فيه قيمة الإعانات 3.78 مليار درهم تقريبا .





وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت وتيرة الإعانات المالية بالغة مستوى 15.694 مليار درهم بزيادة نسبتها 64.3% مقارنة مع 9.55 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2019 .





يشار إلى أن قيمة الإعانات المالية المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري شكلت نحو 13.4% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة في فترة الرصد والتي وصلت إلى نحو 161 مليار درهم .