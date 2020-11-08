ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الرابعة

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس السبت، والتي أقيمت على ثلاثة أيام.









شهد أمس انتصار النصر أمام القادسية بثنائية نظيفة، ليجمع أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعدما تعرض لـ3 هزائم متتالية، وقبل هذه المباراة فاز الشباب بثلاثية مقابل هدف، بالإضافة إلى فوز أهلي جدة برباعية مقابل ثلاثة، على العين.









ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:





1- الهلال برصيد 10 نقاط

2- الشباب برصيد 10 نقاط

3- الأهلي برصيد 9 نقاط

4- الفيصلي برصيد 8 نقاط

5- الفتح برصيد 7 نقاط

6- الرائد برصيد 7 نقاط

7- الباطن برصيد 6 نقاط

8- الاتفاق برصيد 6 نقاط

9- القادسية برصيد 6 نقاط

10- الاتحاد برصيد 5 نقاط

11- التعاون برصيد 5 نقاط

12- أبها برصيد 4 نقاط

13- النصر برصيد 3 نقاط

14- الوحدة برصيد 3 نقاط

15- ضمك برصيد نقطة واحدة