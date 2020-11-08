ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الرابعة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
اختتمت منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس السبت، والتي أقيمت على ثلاثة أيام.


شهد أمس انتصار النصر أمام القادسية بثنائية نظيفة، ليجمع أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعدما تعرض لـ3 هزائم متتالية، وقبل هذه المباراة فاز الشباب بثلاثية مقابل هدف، بالإضافة إلى فوز أهلي جدة برباعية مقابل ثلاثة، على العين.


ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:

1- الهلال برصيد 10 نقاط
2- الشباب برصيد 10 نقاط
3- الأهلي برصيد 9 نقاط
4- الفيصلي برصيد 8 نقاط
5- الفتح برصيد 7 نقاط
6- الرائد برصيد 7 نقاط
7- الباطن برصيد 6 نقاط
8- الاتفاق برصيد 6 نقاط
9- القادسية برصيد 6 نقاط
10- الاتحاد برصيد 5 نقاط
11- التعاون برصيد 5 نقاط
12- أبها برصيد 4 نقاط
13- النصر برصيد 3 نقاط
14- الوحدة برصيد 3 نقاط
15- ضمك برصيد نقطة واحدة

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ أقل من ساعة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

موعد إعلان الأهلي عن صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 5 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

09:28 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض