موسيمانى يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر جهاز الفني الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، على رحيل ثنائي الهجوم جيرالدو وأليو بادجي، خلال فترة المقبلة.


وينتظر مسؤولي الأحمر مغادر جيرالدو خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إفساح الطريق لقيد بدر بنون، المدافع المغربي الذي سينضم للفريق قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي.


وفي نفس الوقت تستمر المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الجنوب أفريقي صن داونز، وذلك من أجل الظفر بخدمات المهاجم الأوروجوياني سيرينو.


وتتوقف الصفقة حاليًا على التوصل لاتفاق على التفاصيل المالية، سواء القيمة أو طريقة الدفع.


واستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8، وأيضًا خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.


وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد.


واستطاع الأحمر أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

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