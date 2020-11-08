تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال زوزو حمدي الحكيم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل يوم ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم والتى قدمت الكثير من الروائع الفنية والتى مازالت خالدة وعالقة فى أذهان المشاهد المصري.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" أبرز أعمال الفنانة المصرية زوزو حمدي الحكيم.

قدمت الفنانة المصرية العديد من المسرحيات مثل النسر الصغير، واليتيمة، ومروحه الليدي، وندر مير، والملك لير ، الدفاع ، الستات ميعرفوش يكدبوا وعفريت مراتي.

ولعبت أدوار مختلفة مثل ريا وسكينة في شبابها، ودور الأم في رائعة شادي عبد السلام المومياء وهو الفيلم الذي ما يزال متصدرا قائمة السينما المصرية.

كما شاركت فى الكثير من الأفلام أشهرها "قاهر الظلام، حب فوق البركان، المومياء، بيت الطالبات، صراع الأبطال، وليلى بنت الفقراء".

 وفى الإذاعة برزت في دور الأم فى مسلسل "العسل المر" ، وفى التلفزيون قامت بالعمل فى المسلسلات مذكرات زوج ، محمد رسول الله، وأفواه وأرانب.

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