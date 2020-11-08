كفرالشيخ: 791 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية بنسبة مشاركة 35.3%

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت محافظة كفر الشيخ أن عدد الناخبين المشاركين في الإنتخابات البرلمانية 2020 قد بلغ 791 ألف مواطن علي مستوي 801 لجنة في كافة أنحاء المحافظة بنسبة تتجاوز 35.3%، حيث أن من يحق لهم التصويت في المحافظة هم 2 مليون و350 ألف مواطن.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تواجد عدد كبير من كبار السن والسيدات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشباب، مشيرًا إلى أن القرى شهدت تواجدًا كبيرًا من الناخبين بصورة ملفتة للنظر، مشيدة بمواطني كفر الشيخ، مؤكدًا أنه على ثقة أن الأهالي سيظهرون بصورة مشرفة أمام العالم كله.

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