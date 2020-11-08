بعد أزمة فرح هنادي مهنا.. حسن شاكوش وعمر كمال يحييان حفل زفاف أحمد جعفر

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احيا مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حفل زفاف لاعب نادي الزمالك السابق أحمد جعفر.





واشعل حسن شاكوش وعمر كمال، حفل زفاف أحمد جعفر، بتقديم باقة من اغاني المهرجانات، وذلك بحضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم.





وفي سياق منفصل كانت حدثت أزمة من خلال نقابة المهن الموسقية، بعد حضور حسن شاكوش وعمر كمال حفل زفاف هنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، وكان كشف الموسيقار هاني مهنا بأنه لم يقوم بدعوتهم.





واستدعى هذا التصريح رد من عمر كمال والذي قال: "تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".