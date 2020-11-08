4 مليارات درهم مكاسب البورصات الإماراتية في أول جلسات الأسبوع





سيطرت الإيجابية على حركة تعاملات أسواق المال المحلية مع بداية اليوم الأول من الأسبوع في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.. و ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4 مليارات درهم تقريبا في ختام الجلسة.





كان سوق دبي المالي قد بدأ تعاملاته على ارتفاع محدود خلال النصف الأول من عمر الجلسة لكن ارتفاع وتيرة صعود بعض أسهم قطاعي العقار والبنوك أسهمت في زيادة نسبة التحسن بعد ذلك .





و مع ارتفاع وتيرة التحسن أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2181 نقطة بزيادة نسبتها 1% تقريبا ما يمهد لتجاوز حاجز جديد خلال الأيام القادم وفق معطيات التحليل الفني.. أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أقفل المؤشر عند 4706 نقاط بانخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 0.25% .





و كان سهم إعمار العقارية المرتفع إلى 2.66 درهم في مقدمة الأسهم التي قادت النشاط في السوق وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 44 مليون درهم كما صعد سهم اعمار للتطوير إلى 2.30 درهم و الاتحاد العقارية إلى 26 فلسا.





وحقق سهم بنك دبي الإسلامي مكاسب جيدة في مستهل الأسبوع بالغا مستوى 4.11 درهم إضافة إلى سهم تبريد المغلق عند 2.65 درهم.





وفي سوق العاصمة واصل سهم الدار ارتفاعه إلى 2.67 درهم إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 5.85 درهم وأبوظبي للطاقة 1.67 درهم.





وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 420 مليون درهم تقريبا فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 174 مليون سهم نفذت من خلال 4028 صفقة.