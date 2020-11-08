سحرت شاعر الأطلال.. أسرار لا تعرفها عن زوزو حمدي فى يوم ميلادها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم والتي سحرت جمهورها بجمالها وقدمت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التى مازالت خالدة فى أذهان الجمهور.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات وأسرار عن الراحلة زوزو حمدي الحكيم.

* تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934 ، وعملت في الفرقة القومية التي كان يرأسها "خليل مطران".

* دخلت الفن فى وقت لم يسمح للفتيات فيه بمجرد التفكير في التعليم أو العمل ولكن إيمان عائلتها ذا الفكر الواعي بأهمية العلم والثقافة كان دافعها الأول لأن تكون أول فتاة مصرية تقتحم مجال الفن المحظور عن طريق معهد التمثيل،

* سحرت شاعر الأطلال، إبراهيم ناجي، بجمالها الهادئ، كما حفرت في قلبه جرحًا غائرًا، عبّر عنه بكلمات قصيدته الشهيرة "الأطلال"، والتى تغنّت بها أم كلثوم، قائلة: "يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى".

* ساهمت في الإذاعة في أعمال عديدة في حياتها، وفي أوائل فترة الستينات القرن العشرين.

* سافرت إلى الكويت وظلت هناك فترة 4 أعوام، وساهمت بتأسيس المسرح في الكويت.

* كانت زوزو حريصة على حضور الندوات الأدبية والثقافية والأمسيات الشعرية، كما كانت صديقة وفية للأديب زكي مُبارك.

* تزوجت من الكاتب الصحفي محمد التابعي سراً ، وبعد سنوات من طلاقها منه تزوجت في منتصف الأربعينيات من خارج الوسط الفني، وعاشت معه أكثر من 25 عاما إلى أن رحل لتظل باقية على عهده مع ابنتها التي أنجبتها منه، إلى أن رحلت عام 2003.

أخبار تهمك

موسيمانى يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقته الكبرى

منذ ساعتين

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ ساعة و 8 دقيقة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض