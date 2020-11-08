سحرت شاعر الأطلال.. أسرار لا تعرفها عن زوزو حمدي فى يوم ميلادها

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم والتي سحرت جمهورها بجمالها وقدمت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التى مازالت خالدة فى أذهان الجمهور.



وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات وأسرار عن الراحلة زوزو حمدي الحكيم.



* تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934 ، وعملت في الفرقة القومية التي كان يرأسها "خليل مطران".



* دخلت الفن فى وقت لم يسمح للفتيات فيه بمجرد التفكير في التعليم أو العمل ولكن إيمان عائلتها ذا الفكر الواعي بأهمية العلم والثقافة كان دافعها الأول لأن تكون أول فتاة مصرية تقتحم مجال الفن المحظور عن طريق معهد التمثيل،



* سحرت شاعر الأطلال، إبراهيم ناجي، بجمالها الهادئ، كما حفرت في قلبه جرحًا غائرًا، عبّر عنه بكلمات قصيدته الشهيرة "الأطلال"، والتى تغنّت بها أم كلثوم، قائلة: "يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى".



* ساهمت في الإذاعة في أعمال عديدة في حياتها، وفي أوائل فترة الستينات القرن العشرين.



* سافرت إلى الكويت وظلت هناك فترة 4 أعوام، وساهمت بتأسيس المسرح في الكويت.



* كانت زوزو حريصة على حضور الندوات الأدبية والثقافية والأمسيات الشعرية، كما كانت صديقة وفية للأديب زكي مُبارك.



* تزوجت من الكاتب الصحفي محمد التابعي سراً ، وبعد سنوات من طلاقها منه تزوجت في منتصف الأربعينيات من خارج الوسط الفني، وعاشت معه أكثر من 25 عاما إلى أن رحل لتظل باقية على عهده مع ابنتها التي أنجبتها منه، إلى أن رحلت عام 2003.