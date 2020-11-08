هالاند يتفق مع بروسيا دورتموند على الرحيل
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:56 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي الشاب إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني يعتبر واحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا الأمر الذي جعله جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وأكدت صحيفة آس
الإسبانية أن هالاند توصل لإتفاق شفهي مع ناديه بالسماح له بالرحيل عن الفريق الألماني
في صيف عام 2022.
وأفادت الصحيفة
الإسبانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع هالاند
ولكن يبقى لريال مدريد الإسباني الأفضلية للتعاقد مع النجم النرويجي البالغ من العمر
20 عامًا.
وعلى نفس الجانب،
ألمحت صحيفة بيلد الألمانية أن هالاند يمتلك شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو سيتم
تفعليه في يوليو عام 2022.