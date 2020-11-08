تعرف على أغاني حفل وائل جسار قبل صعوده على المسرح

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يرصد "الفجر الفني" أبرز اغاني حفل وائل جسار والمقرر صعوده علي المسرح خلال الساعة المقبلة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية.



حيث من المقرر تقديم عدد من أغانيه منها بحبك يامصر وغريبة الناس وبتوحشيني موجوع ومشيت خلاص وحلم حياتي وانت مين ياللي مش عارفك ومليون مرة احبك وماتغيبش ثواني ونخبي ليه وخليني ذكري وانتبه علي حالة ونهاية واحدة وزي الهوا.



ويقود الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.



تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور.