90 مليون يورو.. بروسيا دورتموند يحدد سعر بيع مهاجمه «القناص»

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن سعر المهاجم النرويجي الواعد إيرلينج هالاند، الذي حددته إدارة بروسيا دورتموند الألمانية، لأكثر من 90 مليون يورو.









رحيل هالاند عن بروسيا دورتموند الألماني

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، حددوا سعر بيع هالاند في الميركاتو الشتوي المقبل.









وأوضحت الصحيفة أن هالاند يصعب بيعه، بسبب المطالب المبالغ فيها من قبل وكيل أعماله، مينو رايولا، خاصة وأن عمولته ضخمة للغاية، قد تصل لـ20 مليون يورو.









وتابعت الصحيفة أن هناك أندية كبيرة ترغب في الحصول على خدمات هالاند في الميركاتو الشتوي المقبل، مثل ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.









وسجل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند 10 أهداف هذا الموسم مع "أسود فيستفاليا" في بطولة الدوري الألماني.



