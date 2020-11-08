بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. رانيا يوسف: "ميرسي للناس السخيفه"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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طمأنت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بعد انتشار شائعات عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في هي وابنتها نانسي، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.




ونشرت رانيا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”، من داخل كواليس تصوير مسلسل “الآنسة فرح، وكتبت عليه "توضيح"



”، قالت خلال الفيديو “أنا طالعة عشان الإشاعة السخيفة اللي طلعت علينا.. إني مصابة بكورونا أنا وبنتي.. أنا بخير الحمد لله وبنتي بخير وكلنا بخير..


وأضافت "وزي ما أنتم شايفين، أنا في لوكيشن تصوير مسلسل الآنسة فرح وشغالين عشان هيتعرض في 15/11.. وميرسي لكل الناس اللي بتطمن عليا.. وميرسي برضو للناس اللي طلعت الإشاعات، عشان حسستني قد إيه الناس بتحبني”.

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