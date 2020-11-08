عماد الدين حسين: زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر له دلالة كبيرة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر له دلالة كبيرة على أهمية مصر في المنطقة.

وأضاف حسين خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد خلال زيارته أن بلاده تقن كل الاحترام للدين الإسلامي، مؤكدا أن فرنسا لديها مجموعة من الثوابت وهي حرية الرأي والتعبير، وجئنا هنا للتأكيد لأكبر دولة في الوطن العربي أننا نحترم الدين الإسلامي.

وأشار حسين إلى أنه أكد لوزير خارجية فرنسا، أن هناك دول استغلت حملة مقاطعة البضائع الفرنسية لصالحها على رأسهم تركيا وقطر وإيران.

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