أحدهم صحفي.. تعرف على زيجات زوزو حمدي الحكيم فى يوم ميلادها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم الثامن من شهر نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم حيث قدمت الكثير من الأعمال الناجحة والتي رسخت اسمها فى أذهان الجمهور.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" عدد زيجات الفنانة الراحلة زوزو حمدي الحكيم.

تزوجت من الكاتب الصحفي محمد التابعي سراً وبعد سنوات من طلاقها منه تزوجت في منتصف الأربعينيات من خارج الوسط الفني، وعاشت معه أكثر من 25 عاما إلى أن رحل لتظل باقية على عهده مع ابنتها التي أنجبتها منه، إلى أن رحلت عام 2003 عن عمر يناهز 90 عاما ً.

وتخرجت الفنانة المصرية زوزو حمدي الحكيم من المعهد العالي للتمثيل عام 1934، وعملت في الفرقة القومية التي كان يرأسها خليل مطران، وساهمت بأعمال عديدة في الإذاعة، وأحبها الشاعر الكبير إبراهيم ناجي، وكتب فيها قصيدة الأطلال التي غنتها أم كلثوم.

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