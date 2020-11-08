غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة الدقهلية، باب التصويت في التاسعة مساء اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للانتخابات على مدار يومي السبت والأحد.


وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات، عملية فرز الأصوات بحضور مناديب المرشحين، تمهيدًا لإرسال النتائج للجنة العامة لتجميعها، ثم إعلانها رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكثفت مديرية أمن الدقهلية من إجراءاتها الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية، وتم تركيب بوابات إلكترونية وأجهزة كشف معادن، وتحديد مسافات آمنة للتباعد الاجتماعي.

كما تم التشديد على ارتداء الكمامات عند دخولهم اللجان، وسط إقبال متوسط من الناخبين منذ فتح باب اللجان في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وتجرى الانتخابات في 10 دوائر بمحافظة الدقهلية، وتبلغ إجمالي الكتلة التصويتية 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبًا، جرى توزيعهم على 1426 لجنة فرعية، فيما بلغ عدد اللجان العامة 10 لجان.
غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)
غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)
غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)
غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)
غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)
غلق التصويت وبدء فرز الأصوات في لجان الادقهلية ببرلمان 2020 (فيديو)

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