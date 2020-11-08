طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

طلب أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي والعائد من الإعارة من صفوف نادي الجونة، من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللعب بشكل أساسي مع المارد الأحمر.

ويخشى أكرم توفيق العودة إلى الأهلي خلال الموسم المقبل، وعدم اللعب بصفة أساسية، ما يهدد حظوظه في المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

ويمتلك الأهلي العديد من العناصر المهمة في وسط الملعب، والمتمثلة في عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

ومن جانبه أكد موسيماني أنه لا يستطيع تقديم وعدًا لأي لاعب داخل الفريق بالمشاركة بشكل أساسي، إذ أن الملعب دائمًا هو الفاصل في اختياراته.

ويفكر موسيماني إرسال أكرم توفيق في إعارة جديدة لمدة موسم يحقق خلاله هدفه ثم النظر في أمره مجددًا.