طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:28 م
محمد الدمتناوي
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طلب أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي والعائد من الإعارة من صفوف نادي الجونة، من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللعب بشكل أساسي مع المارد الأحمر.
ويخشى أكرم توفيق
العودة إلى الأهلي خلال الموسم المقبل، وعدم اللعب بصفة أساسية، ما يهدد حظوظه في
المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.
ويمتلك الأهلي
العديد من العناصر المهمة في وسط الملعب، والمتمثلة في عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي
فتحي.
ومن جانبه أكد
موسيماني أنه لا يستطيع تقديم وعدًا لأي لاعب داخل الفريق بالمشاركة بشكل أساسي،
إذ أن الملعب دائمًا هو الفاصل في اختياراته.
ويفكر موسيماني
إرسال أكرم توفيق في إعارة جديدة لمدة موسم يحقق خلاله هدفه ثم النظر في أمره مجددًا.