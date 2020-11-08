فيديو الساحر عزام ونيللي كريم في"واحد من الناس" يحقق مليون مشاهدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حققت حلقة الفنانة نيللي كريم مع الاعلامي د. عمرو الليثي نجاح كبير علي شاشة قناة الحياة وعبر برنامج اليوتيوب وايضا الاكثر البحث علي جوجل، ونسب مشاهدة عالية وتصدرت نسب المشاهدة عبر تويتر والاكثر بحثا على يوتيوب وجوجل.


كما حققت فقرة الساحر عزام مع النجم نيللي كريم مليون مشاهدة خلال ٢٤ فقط على اليوتيوب وصفحة قناة الحياة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكشفت نيللي كريم خلال الحلقة عن مفاجأة مدوية ترتبط بحالتها الصحية، واصيب بورم وقامت باجراء عملية خطيرة وكانت من الممكن ان تتوقف عن التمثيل، والحمد لله العملية نجحت

كما حققت فقرة الساحر عزام مع نيللي كريم وعمرو الليثي نسب مشاهدة عالية

، وايضا قامت نيللي كريم خلال الحلقة بزيارة مستشفي بهية والتقت مع محاربات مرض السرطان وادخلت البسمة علي قلوبهم

يذاع «واحد من الناس» في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.
فيديو الساحر عزام ونيللي كريم في"واحد من الناس" يحقق مليون مشاهدة
فيديو الساحر عزام ونيللي كريم في"واحد من الناس" يحقق مليون مشاهدة

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