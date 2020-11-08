جامعة الإسكندرية: انتظام الدراسة اعتبارًا من غداً بجميع كليات ومعاهد الجامعة



كما شدد على ضرورة الإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات، إرتداء الكمامات الطبية، التعقيم المستمر للقاعات والمعامل، الحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن متر بين الأفراد، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوقيع عقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية من قبل السلطة المختصة.



أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن أن الدراسة سوف تنتظم اعتبارا من غدًا الإثنين بجميع كليات ومعاهد الجامعة بعد تعطلها بالحضور اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.