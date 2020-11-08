موعد تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر.. تحذيرات وتعليمات في الـ Black Friday

إذا كنت من المهتمين بالشراء في تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربي التي وتعرف عالمياً بتخفيضات Black Friday، ننصحك بقراءة هذا المقال، إذ سنحدثك عن بيان هام أصدره جهاز حماية المستهلك اليوم وتضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والحفاظ مصالحك وحقوقك كمستهلك، ومن المقرر أن تكون يوم الجمعة التي توافق 27 نوفمبر من الشهر الجاري، وهي آخر جمعة في نوفمبر، بينما كان موعدها في العام الماضي يوم 29 نوفمبر.





تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر





ومن أهم الإجراءات التي أكد عليها أحمد سمير، رئيس الجهاز أنه ستتم مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين.





كما سيقوم أفراد الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بالتأكد من عدم تضمين السلع المعروضة أية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات.





كما سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في العروض





تعليمات للمستهلك





الشراء من المنصات الرسمية للشركات والمعلنين باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية من مقار ثابتة.

التأكد من الأسعار قبل وبعد التخفيضات.

الابتعاد عن الشراء من صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المجهولة التي قد تعرض منتجات مقلدة لأنه يتعذر الوصول إليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة لها.

التوجه بالشكاوى غلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء.

يكون الاتصال للشكوى من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أري.

يمكن تقديم الشكوى عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880.

كما يمكن إرسال شكاوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook .

كذلك يتاح التواصل عبر الموقع الإلكتروني للجهاز