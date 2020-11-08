همام إبراهيم يبدأ حفله علي أنغام "هل عندك شك"

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بدأ الفنان همام ابراهيم، حفله منذ قليل علي انغام اغنية "هل عندك شك" للنجم كاظم الساهر، وذلك خلال حفله بمسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو حازم القصبجى.



ويليه حفل النجم وائل جسار ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.



حيث تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يبدأ الحفل بفقرة غنائية للفنانة أجفان، وصولو عود الفنان محسن إبراهيم، ثم الفنان العراقى همام إبراهيم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو حازم القصبجى.



ويقود الفرقة الموسيقية فى حفل وائل جسار المايسترو عادل عايش، ويقدم مجموعة من أعماله إلى جانب مختارات غنائية من التراث.



تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الثلاثاء المقبل، على مسرح النافورة بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور.