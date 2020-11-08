الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

حسمت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي مصير صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، من الاستمرار خلال الموسم المقبل.









وأكدت مصادر مطلعة داخل اللجنة، أن الأهلي استقر على رحيل صالح جمعة، بنهاية الموسم الجاري.









وأوضحت، أن لجنة التخطيط تدرس جميع العروض المتاحة لشراء صالح جمعة، وآخرها عرضاً من نادي البنك الأهلي، الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز.









وترى اللجنة، أن استمرار جمعة داخل الفريق أصبح لا جدوى منه، عقب فشله في إقناع أي مدرب بقدراته.









كما ترى اللجنة، أن اللاعب استنفذ جميع الفرص المتاحة أمامه لإثبات أحقيته بالتواجد داخل جدران النادي الأهلي.







