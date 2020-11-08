الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:02 م
عبد القادر عرابي
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حسمت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي مصير صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، من الاستمرار خلال الموسم المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة داخل اللجنة، أن الأهلي استقر على رحيل صالح جمعة، بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت، أن لجنة التخطيط تدرس جميع العروض المتاحة لشراء صالح جمعة، وآخرها عرضاً من نادي البنك الأهلي، الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز.
وترى اللجنة، أن استمرار جمعة داخل الفريق أصبح لا جدوى منه، عقب فشله في إقناع أي مدرب بقدراته.
كما ترى اللجنة، أن اللاعب استنفذ جميع الفرص المتاحة أمامه لإثبات أحقيته بالتواجد داخل جدران النادي الأهلي.