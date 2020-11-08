تكريم أبناء إيبارشية الفيوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
كرمت إيبارشية الفيوم،أبناءها الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات كما تم تكريم ١٤ من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة.

أقيمت الاحتفالية في كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم (مقر المطرانية) وخلالها كرم نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم أبناءه الخريجين الذين تنوعت تخصصاتهم لتشمل مجالات العلوم والكمياء والطب البشري وطب الاسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة والتجارة وادارة الاعمال والخدمة الاجتماعية والاداب والتربية الفنية والسياسة والقانون والتربية والطفولة المبكرة وإدارة المستشفيات. كما تم تكريم ثلاثة من أوائل الدبلومات الفنية على مستوي المحافظة.



وفي بداية الإحتفال قدم نيافتة التهنئة للمكرمين وأجاب على عدد من أسئلتهم.


جرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات إحترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 4 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

منذ أقل من ساعة

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

طلب مفاجئ من نجم الأهلي لموسيماني

09:28 م

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض