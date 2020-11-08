تكريم أبناء إيبارشية الفيوم

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كرمت إيبارشية الفيوم،أبناءها الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات كما تم تكريم ١٤ من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة.



أقيمت الاحتفالية في كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم (مقر المطرانية) وخلالها كرم نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم أبناءه الخريجين الذين تنوعت تخصصاتهم لتشمل مجالات العلوم والكمياء والطب البشري وطب الاسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة والتجارة وادارة الاعمال والخدمة الاجتماعية والاداب والتربية الفنية والسياسة والقانون والتربية والطفولة المبكرة وإدارة المستشفيات. كما تم تكريم ثلاثة من أوائل الدبلومات الفنية على مستوي المحافظة.







وفي بداية الإحتفال قدم نيافتة التهنئة للمكرمين وأجاب على عدد من أسئلتهم.





جرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات إحترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.