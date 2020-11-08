زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام فالنسيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فالنسيا في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

 

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى: كورتوا.

 

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.

 

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، ايسكو، اسينسيو.

 

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس.

 

يذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز على هويسكا بالجولة الماضية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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