steve Barakatt يطلق معزوفة جديدة بعنوان Autumn in Quebec

أطلق المؤلّف والمُنتج الموسيقيّ وعازف البيانو Steve Barakatt معزوفته الجديدة بعنوان "Autumn in Quebec" بالتعاون مع Universal Music MENA.



تنتمي هذه المعزوفة المُنفردة إلى نمط موسيقى النيو كلاسيكيّة إلاّ أنّها تحتوي على الكثير من الإيقاعات الموسيقيّة المُتنوّعة وتناغم بين أنماط مُختلفة كالجاز والموسيقى الكلاسيكيّة التي تعكس ثقافة Barakatt الموسيقيّة الغنيّة.



عن هذه المعزوفة، قالSteve :"Autumn in Quebec" مُستوحاة من بلدي الأمّ كندا، وتحديداً الكيبك حيث نشأت ودرست الموسيقى وبدأت مشواري الفنَي. أردت لهذه المعزوفة ،التي تعكس جمال فصل الخريف في الكيبك، أن تكون لحظة تأمّل نعود فيها إلى الطبيعة بعيداً عن الأحداث التي يمرّ بها العالم والتغيّرات المصيريّة التي يشهدها".

وأضاف:"إنّها قصيدة موسيقيّة أتوجّه من خلالها إلى المُستمع بحوارٍ إنسيابيّ وشفّاف يُحاكي أحاسيسه ومشاعره وأدعوه من خلالها إلى الهدوء والصفاء".



يذكر أنّ "Autumn in Quebec" قد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في أحد أهمّ معالم كندا التاريخيّة في مدينة كيبك، وقد إختار Barakatt بنفسه موقع التصوير بالقرب من منزله لأنّه أراد أن يُشارك العالم ما يرى ويشعر به وهو يبحث عن مصادر إلهام لموسيقاه في مدينته.