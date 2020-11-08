استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020 بالرقم و الكود عبر موقع المصرية للاتصالات we

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:55 م
فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر
فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر
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استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020 بالرقم و الكود عبر موقع المصرية للاتصالات we

الاستعلام عن فاتورة الأرضي أمر لابد منه وهذا لأن المشتركين لا يرغبون في توقف أو تعطيل النت عن التليفون الأرضي وخاصتاً لمستخدمي التليفون الأرضي في الإتصال بالإنترنت نت المنزلي وهذا لأن الإنترنت في المنزل أصبح جزء أساسي من الحياة اليومية لدى الكثير، فاتورة الأرضي تحسب للمشتركين من اليوم الأول تشتغيل الحرارة في التليفون وتستغرق مدة الاشتراك 3 شهر وبعدها يقوم المشترك بدفع قيمة الفاتورة الجديدة وتلك الميزة والقيمة تعتبر مناسبة جداً، أضافت مؤخراً المصرية للاتصالات على التليفون الأرضي ميزة إظهار رقم الطالب لكي يتعرف الشخص على المكالمات الواردة والتي لم يرد عليها حالة عدم تواجده في المنزل لكي يعاود الإتصال به وتلبك الخصية نالت إعجاب الكثيرة ورجب بها البعض بشدة، تابعوا معنا التقرير التالية للتعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة الارضي نوفمبر 2020

للحصول على قيمة المطلوب سدادها عليكم الضغط على هذا الرابط الشركة المصرية للاتصالات we.
إدخال كود المحافظة.
إدخال الرقم التليفون الأرضي.
الضغط على أظهر الفواتير.
تعرض في نفس اللحظة القيمة المستحقة.

أخر موعد سداد الفاتورة

الموعد المستحق أن يقوم المشتركين دفع الفاتورة هو يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري 2020 قبل أن تتخذ الشركة إجراء قطع الحرارة عن الخط الأرضي وتوقف الإنترنت المنزلي وعليكم سرعة التوجه لفرع المصرية للإتصالات ودفع المبلغ المستحق بعد معرفة قيمته إلكترونياً أو التوجه إلا محل تجاري يوجد به ماكينات فوري أو مصاري أو الدفع بكل سهول أونلاين بفيزا كارت أو من خلال الهاتف المحمول من تطبيق وي لمن يوجد لديه بطاقة we.

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020 بالرقم و الكود عبر موقع المصرية للاتصالات we

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