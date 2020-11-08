فترة التوقف الدولي أمل باريس سان جيرمان في تأهيل المصابين

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المصائب لا تأتي فرادى على رأس الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق الباريسي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ثلاثي باريس سان جيرمان إدريسا جايي وتيلو كيرير ومويس كين تعرضوا للإصابة أثناء فوز فريقهم على رين بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي.





وأوضحت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان دخل المباراة على ملعب حديقة الأمراء بغياب العديد من نجومه على رأسهم كيليان مبابي ونيمار وماورو إيكاردي ودراكسلر وفيراتي وكيمبيمبي.





وألمحت التقارير الصحفية أن توماس توخيل يطمح في الإعتماد على جميع نجومه عقب فترة التوقف الدولي المقبلة وذلك من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.