إقبال على لجان اقتراع برلمان 2020 في الدقهلية



ومتابعة المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم في الساعات الاخيره لليوم الثاني وقبل اغلاق الصناديق بجميع اللجان على مستوى رئاسة مركز ومدينة نبروه.



والتأكد من توفير الأجواء المناسبة من استراحات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر والتأكد أن العمليه الانتخابيه تسير بدون أي عوائق.



وشهد اليوم الثاني إقبالا من الناخبين على مقار الاقتراع، لمجلس النواب ٢٠٢٠ للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، والتأكيد على المشاركة الفعالة فى إتمام هذا الاستحقاق الدستورى ضمن خارطة الطريق.



و يأتي ذلك وسط انتشار أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واستعدادات قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على المواطنين من بينها التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وتعقيم اللجان بصفه مستمرة.



فيما تصدر المشهد الانتخابى باليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ السيدات وكبار السن والشباب وكثرة الإقبال على اللجان الانتخابية من الساعات الاولي وحتي مساء اليوم الثاني.

​قام الدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة نبروه بجوله ميدانية مسائيه، تم بها المرور علي مقرات اللجان الانتخابية ومتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أي معوقات.