جنايات قنا تقضي بتأجيل محاكمة ضابطين لجلسة الأول من ديسمبر القادم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قررت محكمة جنايات قنا  برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسني وعلاء معتمد تأجيل محاكمة ضابطين لجلسة الأول من ديسمبر القادم لتحقيق طلبات الدفاع .

تعود أحداث القضيه لشهر يوليه ٢٠١٧ اثر قيام كلا من محمود م م  ٤٢ سنه رئيس مباحث مركز قفط  وحسن ا  ٢٨ سنه معاون مباحث مركز قفا  بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته.

وكشفت التحقيقات لقيامهما  يومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧  بتعذيب سيد محمد سيد بتقييده بالقيود الحديديه وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجره المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه فى قضية سرقة توك توك وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية   واحدثا به اصابات أودت بحياته   كما قاما بالتزوير فى اوراق رسميه وقاما بتغيير موعد ضبط المجنى عليه سيد محمد سيد.

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