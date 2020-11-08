بني سويف يخوض وديتين استعدادا للقسم الثاني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر أيمن المزين، المدير الفني لفريق بني سويف خوض وديتين استعدادا لبدء الموسم الجديد بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني عن موسم 202/2021.

تأتي أولى وديات الفريق غدا أمام لافيينا أحد أندية القسم الرابع بمحافظة بني سويف، على أن تكون ودية الفريق الثانية أمام جمهورية شبين أحد أندية مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.

وجاء قرار المزين بخوض الوديات وذلك للإطمئنان على المستوى الفنى والبدني للاعبين بجانب إشراك العديد من العناصر الجديدة والمزمع انضمامها للفريق بشكل رسمي من عدمه.

ويذكر أن بني سويف خاض أولى ودياته أمام كابيتال ستار وحقق وقتها فوزا عريضا برباعية نظيفة، ولعبت الودية بين الفريقين بملعب منتجع الأسيوطي.

ويقود بنى سويف فنيا جهاز فنى مكون من أيمن المزين، مديرا فنيا، أحمد عاصم، عبد السلام نجاح، أسامة عبد العزيز، مدربين، سيد شلبي، مدربا لحراس المرمى، محمد أبو السعود، محمد صلاح، عبد الرحمن كمال، جهاز إدارى، أحمد سعودى، وائل محمد، جهاز طبي، ياسر التونى، مديرا للكرة، ومحمد الواضح، مشرفا على الكرة.

ورحل عن صفوف الفريق بشكل رسمى الثلاثى كريم محفوظ، بلال سالم، بعد انتهاء فترة إعارتهم وعودتهم لصفوف اف سي مصر، ومحمد عبد الجواد، لصفوف الجونة بعد انتهاء إعارته

ورحل أيضا عن صفوف الفريق كلا من محمد السيد عبد الستار 'أوكا"، هارون إسماعيل، كمال البدوى، حسام عيسي، نصر رمضان، محمد ميخا، محمد عوض الله، ومحمود عاطف

فيما استعاد الفريق السويفى جهود عرفه شعبان، لاعب وسط الفريق والذى انتهت إعارته من صفوف ديروط.

ويذكر أن بني سويف انهى موسمه وصيفا لمجموعة الصعيد برصيد 44 نقطة خلفا لنادي البنك الأهلي.

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