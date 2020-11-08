حملة شتاء دافئ لأمانة حزب مستقبل وطن الفيوم تواصل فعالياتها بمركز وبندر الفيوم



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول للأسر الأكثر إحتياجًا ولغير القادرين.



واصلت حملة شتاء دافئ فعالياتها ببندر اول وثاني ومركز الفيوم من خلال قوافل توزيع البطاطين من منزل الي منزل التي يتبناها حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبناءا علي توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الٱمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبأشراف النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع ٱمانة تنمية الموارد بالفيوم ومن المستهدف توزيع ١٠٠،٠٠٠ غطاء شتاء علي الٱسر البسيطة والٱكثر إحتياجًا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم توزيع غطاء الشتاء اليوم بمنطقة الورىشة وعزبة جبيليى بندر اول الفيوم تحت إشراف مصطفي حسني ٱمين بندر اول ومحمد فكري امين التنظيم وفي بندر ثاني تحت إشراف جمال دكروري أمين بندر ثاني ومحمد عشري، أمين التنظيم تم التوزيع علي اهالينا من المستحقين بنطقتي الحواتم الجون، وذلك من خلال فرق الحزب وفي مركز الفيوم تم تحت إشراف أسامة الخولي أمين المركز التوزيع علي اهالينا من المستحقين بقري دمشقين وهوارة عدلان، وذلك وفقا لكشوف تم إعدادها مسبقا على أرض الواقع ضمانا للوصول إلي المستحقين هذا ويتم التوزيع بقري مركز ومدينة الفيوم كمرحلة أولي علي أن يتم التوزيع بباقي المراكز عقب الإنتهاء من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.