تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر الجزائرى كريم العريبى مهاجم النجم الساحلي التونسي،  قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف.


ويتواجد مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثاني، حيث تمكن من إحراز 8 أهدف، خلال هذه النسخة، ويأتي الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي السابق في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع أشرف بن شرقي لاعب للفريق الأبيض بنفس الرصيد من الأهداف.


ونجح نادي الزمالك في التأهل وعلى حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.


وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.


ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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