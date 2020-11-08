تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:38 م
محمد الدمتناوي
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يتصدر الجزائرى كريم العريبى مهاجم النجم الساحلي التونسي، قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف.
ويتواجد مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثاني، حيث تمكن من إحراز 8 أهدف، خلال هذه النسخة، ويأتي الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي السابق في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع أشرف بن شرقي لاعب للفريق الأبيض بنفس الرصيد من الأهداف.
ونجح نادي الزمالك في التأهل وعلى حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.
وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.