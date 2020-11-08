موعد إعلان الأهلي عن صفقته الكبرى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف النادي الأهلي عن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة، المدافع بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشار جمال جبر مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن أيام قليلة تفصل الأحمر عن الإعلان بشكل رسمي عن صفقة بانون، وأكد أن هناك رتوش أخيرة في الصفقة سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.


يشار إلى در بانون لم ينضم لمعسكر منتخب المغرب الحالي بسبب انشغاله في انهاء الإجراءات الخاصة بقدومه للقاهرة والانضمام لـ الأهلي.


وذكرت تقارير صحفية أن بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب أن ينخرط اللاعب في تدريبات الأحمر في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.


جدير بالذكر أن بدر بانون شارك مع الرجاء المغربي في مباراة الزمالك الماضية بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثية مقابل هدف، ليودع البطولة.

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