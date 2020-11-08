محافظ بني سويف: استقبلنا 111 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

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صرًح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، بأن إجمالي عدد الطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 111 ألف و217طلبا،وذلك بعد أن تقدًم "اليوم" 197 مواطنا بطلبات تصالح.



وأشار إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها يومي الجمعة والسبت"،لتلقي طلبات المواطنين،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.



ووجًه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

