محافظ بني سويف: استقبلنا 111 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
صرًح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، بأن إجمالي عدد الطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 111 ألف و217طلبا،وذلك بعد أن تقدًم "اليوم" 197 مواطنا بطلبات تصالح.

وأشار إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها يومي الجمعة والسبت"،لتلقي طلبات المواطنين،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

ووجًه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 5 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقته الكبرى

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 9 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

07:55 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض