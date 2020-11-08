رسميًا.. برشلونة يفقد خدمات نجم الفريق لعدة أشهر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيفقد برشلونة الإسباني خدمات نجم الفريق الكتالوني لعدة أشهر لأنه سيخضع الإثنين لعملية جراحية، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى تعرض لها السبت الماضي في المباراة التي فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الليجا.

وقال برشلونة في بيان الأحد: سيخضع لاعب الفريق الأول أنسو فاتي لعملية جراحية الاثنين لإصابته في غضروف الركبة اليسرى، وسيقودها الدكتور رامون كوغات تحت إشراف أطباء النادي، بمجرد الانتهاء من العملية الجراحية، سنصدر بيانا جديدا مع نتيجة العملية والمدة التقريبية لغيابه.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج مثل تقطيب الغضروف المفصلي أو إزالته، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره، لكن في كافة الأحوال، سيغيب ابن الـ18 عاما عن الملاعب لأشهر عدة.

وأصيب فاتي (4 مباريات دولية) السبت بعد مرور قرابة نصف ساعة على بداية المباراة ضد بيتيس نتيجة خطأ في منطقة الجزاء ارتكبه الجزائري عيسى ماندي وأسفر عن ركلة جزاء أضاعها الفرنسي أنطوان غريزمان ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي، وعاد أنسو للمشاركة في المباراة وأنهى الشوط الأول، قبل أن يحل محله القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية الشوط الثاني.

وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتي سجل خمسة أهداف في عشر مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكاتالوني خلف ميسي.

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