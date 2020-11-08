بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020-2021

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح  محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف فريقه اليوم ضد مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول في المباراة من علامة الجزاء، بعد أن تحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 بعد خطأ على كايل ووكر تجاه السنغالي ساديو ماني.

ورفع صلاح أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليعتلي صدارة جدول الهدافين في بريميرليج.

وعادل صلاح كل من سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبر، دومينيك كالفرت لوين لاعب إيفرتون وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

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