رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم بحضور عميد الكلية والوكلاء وأعضاء المجلس.

وفي بداية المجلس تم الترحيب بأعضاء المجلس، وناقش في استهلال الجلسة سير العمل داخل الكلية والمشكلات التى تعوق العمل ووجه بسرعة حلها، كما استمع إلى الحلول والمقترحات التي اقترحها أعضاء هيئة التدريس وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتم مناقشة بنود محضر الجلسة.

يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد قام بعقد لقاءات مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكافة كليات الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد استمع خلالها إلى كافة الأفكار والمقترحات والمشاكل التي تقابلهم والعمل على حلها وذلك حرصًا من الجامعة على التواصل مع أبناءها لوضع الخطط والاستراتجيات العلمية والبحثية لتطوير الجامعة.

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