أخصائي تغذية: مريضة السمنة تعاني في الغالب من تكيس المبايض

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قالت نهال حافظ، أخصائي التغذية، إن الشخص الذي يعاني من النقرس والاملاح والسمنة، يجب أن تتبع نظام غذائي يقلل تناول اللحوم، ويزيد من تناول الألياف، مشيرة إلى أن هناك علاج للكل حالة تعاني من السمنة، ولا يوجد نظام غذائي او علاج واحد لكل من يعاني من مرض السمنة.



ولفتت "حافظ" خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين هنداوي، ببرنامج "هي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن أي سيدة تعاني من السمنة، في الغالب تعاني من تكيس المبايض، وفي هذه الحالة يجب علاج السمنة إذا رغبت في الانجاب قبل أي شيء، مضيفة أن مريض الغدة الدرقية له نظام غذائي يختلف عن أي شخص، خاصة إذا كان يعاني من نفص فيتامين "د".

وأشارت إلى أن مريض الغدة الدرقية، عليه أن يقوم بأي نشاط رياضي حتى لو داخل البيت، معقبة:" عدو الغدة الدرقية هي ممارسة الرياضة".

