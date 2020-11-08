السياحة والآثار: الإعلان عن أكبر كشف أثري خلال أيام

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها، أنها بصدد تنظيم مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن أكبر كشف أثري وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع البيان أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي.

 كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.

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