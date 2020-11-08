إيطاليا تسجل 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

سجلت إيطاليا 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 331 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 935104 إصابات فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 41394 حالة وفاة .

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

07:55 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض