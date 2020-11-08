أخصائية تغذية تكشف سبب وقف حرق الدهون تمامًا لدى المرأة

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن ارتفاع هرمون اللبن من الهرمونات يؤدي إلى وقف الحرق تمامًا لدى المرأة، ويزيد لدى المرأة خاصة خلال فترة الرضاعة لمدة 6 أشهر، مضيفة أن بعض الرجال لديهم هرمون اللبن مرتفع، دون أن يعلموا، وفي هذه الحالة يجب ضبط هذا الهرمون، واتباع نظام غذائي بالتعاون مع الطبيب المختص".



ولفتت "حافظ" خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن البعض يعتقد بأن ما يتناوله من طعام ليس كثيرًا، ولكنه يمتنع على الطعام كثيرًا ويأكل وجبة غذائية كبيرة، أو يتناول الشاي أو النسكافية كثيرًا محلي بكمية سكر كبيرة على مدى اليوم.



وأشارت إلى أن أولياء الأمور عليهم أن يهتموا بتشجيع أبنائهم على خفض الوزن، خاصة إذا كان الأبناء صغار، خاصة أن السمنة تزيد من الكسل، وخفض الوزن يزيد من الحركة، معقبًة: "الموضوع مش شكل بس، ولكنه يزيد من نشاط الأبناء خاصة في المذاكرة".