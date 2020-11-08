غدًا.. انطلاق النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي

تنطلق غداَ النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي التي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري وتجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم مع شركائهم التجاريين من خلال التواصل الافتراضي.





سيناقش الحدث العالمي مجموعة من أبرز المواضيع الرئيسية في صناعة السفر والسياحة لعل أبرزها الاستعداد لمرحلة التعافي عام 2021 كما سيتضمن مؤتمر "ترافيل فورورد " الافتراضي وكذلك المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي.





تستضيف جلسات المؤتمر كبار السياسيين والأكاديميين البارزين وخبراء الصحة وحشد من أبرز وسائل الإعلام العالمية ومن أبرز المواضيع والفعاليات التي يتضمنها جدول أعمال المعرض لهذا الأسبوع جلسة توقعات السياحة العالمية التي تديرها يورومونيتور إنترناشونال و المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي وبرنامج السياحة المسؤولة فضلاً عن جلسات مخصصة للحديث عن قطاع الطيران مع الرئيسين التنفيذيين لاثنتين من أبرز شركات الطيران منخفض التكلفة "رايانير" و"جت بلو" بالإضافة الى قمة زوراء منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة وسوق السفر العالمي و جلسة رئيسية تجمع وزراء السياحة من الإمارات والبحرين وإسرائيل.





وقال سايمون بريس المدير الأول لمعرض سوق السفر العالمي في لندن أن صناعة السفر والسياحة تواجه أسوأ أزمة في تاريخها على الإطلاق لذلك تشكل النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العالمي منصةً مهمة للتخطيط لمرحلة التعافي وإعادة التواصل بين مختلف الأطراف وإنشاء علاقات تجارية جديدة وكذلك التعرف على أفضل الخطط والاستراتيجيات للمضي قدماً في المرحلة المقبلة.





و لفت الى ان تقرير يورومونيتور إنترناشونال الذي سيتم نشره غداً خلال اليوم الأول من الحدث سيجيب عن التساؤلات حول الفترة التي تحتاجها صناعة السياحة العالمية للتعافي من تبعات أزمة كوفيد-19 والتي ستتراوح حسب التقديرات ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.





كما سيكشف التقرير الذي يحمل عنوان "تسريع ابتكارات السفر في مرحلة ما بعد كورونا" عن أهمية الابتكار في صناعة السفر كي تتمكن من مواجهة تبعات الجائحة، التي كان لها تأثير مدمر على هذه الصناعة.





بدوره سيركز "المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي" على مواضيع بارزة تشمل الاستثمار والتمويل وإعادة بناء صناعة السفر والسياحة.. بالإضافة إلى ذلك سيشهد الحدث انعقاد الجلسة الوزارية وذلك يوم الإثنين التاسع من نوفمبر وجلسة أخرى يوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر تجمع أبرز الشخصيات في صناعة السفر مع مجموعة من الخبراء والسياسيين.





و ينعقد برنامج السياحة المسؤولة على مدار يومين مع ثمان جلسات تضم متحدثين بارزين من القطاعين العام والخاص.





و سيشهد اليوم الثاني من الحدث بعض الجلسات التي ستتطرق إلى مواضيع رئيسية بما فيها: المرونة وجائحة كوفيد-19 و مرحلة إعادة البناء بشكلٍ أفضل و السياحة والتنوع البيولوجي و خفض انبعاثات الكربون في صناعة الطيران..كما سيشهد اليوم الثالث جلسات أخرى هي: السياحة المسؤولة في الهند و مكافحة العنصرية في مجال السياحة و اختيارات المستهلك وجلسة أخرى بعنوان: هل يمكننا تطوير السياحة إلى الأفضل؟.





وعلى مدار الأيام الثلاثة من المعرض الافتراضي ستتم مناقشة حالة الاضطراب التي يشهدها قطاع الطيران حيث ستبدأ النقاشات يوم غدٍ الإثنين بالتطرق إلى أبرز الاتجاهات والتوقعات في هذا الصدد.