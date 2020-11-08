حنان مطاوع تحصد لقب أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم "قابل للكسر"

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حققت الفنانة حنان مطاوع المرتبة الأولى بين الممثلات المرشحات لجائزة أحسن ممثلة في أفريقيا عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان.



وأعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة بذلك ، حيث نشر صورة تجمعها بالمخرج أحمد رشوان ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت قائله:"التصويت انتهى والحمد لله حصلت على لقب أحسن ممثلة من خلال تصويتكم دلوقتي الدور على لجنة التحكيم بإتخاذ القرار الأخير .. قريباً فى المهرجان".



يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.