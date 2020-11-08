صلاح يتقدم وجيسوس يتعادل.. 75 دقيقة مثيرة بين ليفريول ومانشستر سيتي





ويحل ليفربول ضيفا على السيتي، في قلب ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.





تقدم محمد صلاح لصالح ليفربول من ركلة جزاء حصل عليها ماني في الدقيقة 13، ليعتلي قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف.





وعادل جيسوس النتيجة للسيتي في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة سحرية من كيفن دي بروين.





وفي الدقيقة 42 أهدر البلجيكي كيفن دي بروين ركلة جزاء لصالح فريقه مانشستر سيتي ليواصل اللقاء الاشتعال بين الفريقين.

يسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا.