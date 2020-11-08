الهيئة الوطنية تصرف مكافأة استثنائية لأسرة موظف توفى فى انتخابات مجلس النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى إلى رحمة الله تعالى محمد السعيد عبدالقادر الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الذي وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت.

وأكدت الهيئة صرف المكافأة لأسرته بخلاف المكافأة المقررة له نظير عمله باللجنة، بعد وفاته بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير جوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سيراميكا يقترب من حسم التعاقد مع 4 صفقات استعداداً للممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ يوم

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

07:55 م

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

07:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض