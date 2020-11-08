وديا.. البلاستيك يجبر إنبي على التعادل بهدفين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بإنبي مع ضيفه فريق بالبلاستك بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.
تقدم إنبى بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق محمود قاعود، ورامي صبري، وبالشوط الثاني استطاع علاء الغزال من تسجيل الهدف الاول للبلاستيك في الدقيقة 22 من الشوط الثاني، بينما دراك رضا بخيت هدف التعادل في الدقيقة 37.
ويلعب البلاستيك غدا مع فريق القومى بقيادة حاتم حسن علي ملعب الأول.
واكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي بإن الفريق الأول سيخوض أربع مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة مع حرس الحدود يوم 12، ثم النصر يوم 15، وثالث الوديات أمام فاركو يوم 19، وآخر ودياته مع وادي دجلة يوم 22 من شهر نوفمبر الحالي، وتقام جميع المباريات على ملعب بترو سبورت وسوف تقام جميع المباريات على ملعب بتروسبورت.

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