تزوجت أفضل صديق لي.. أول تعليق من هنادي مهنا عقب حفل زفافها

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شاركت الفنانة هنادي مهنا مجموعة صورة لها من فوتوسيشن حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت هنادي على الصور وكتبت : الحلم أصبح حقيقة تزوجت من أفضل صديق لى.



كما شارك أحمد خالد صالح بعض من الصور على صفحته بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً:" إلى كل البدايات الجديدة دائما معكم ، أحبك يا خيالي ، بارك الله لنا وعلينا وجمع بيننا فى خير.



وأقيم حفل الزفاف أول أمس داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.