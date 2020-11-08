تزوجت أفضل صديق لي.. أول تعليق من هنادي مهنا عقب حفل زفافها
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:56 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة هنادي مهنا مجموعة صورة لها من فوتوسيشن حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت هنادي على الصور وكتبت : الحلم أصبح حقيقة تزوجت من أفضل صديق لى.
كما شارك أحمد خالد صالح بعض من الصور على صفحته بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً:" إلى كل البدايات الجديدة دائما معكم ، أحبك يا خيالي ، بارك الله لنا وعلينا وجمع بيننا فى خير.
وأقيم حفل الزفاف أول أمس داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.
وعلقت هنادي على الصور وكتبت : الحلم أصبح حقيقة تزوجت من أفضل صديق لى.
كما شارك أحمد خالد صالح بعض من الصور على صفحته بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً:" إلى كل البدايات الجديدة دائما معكم ، أحبك يا خيالي ، بارك الله لنا وعلينا وجمع بيننا فى خير.
وأقيم حفل الزفاف أول أمس داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.