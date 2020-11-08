98 مليار برميل احتياطي الإمارات من النفط الخام خلال 2019

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
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بلغت احتياطيات دولة الإمارات من النفط الخام 97.8 مليار برميل خلال العام 2019 وذلك حسب الارقام الصادرة اليوم عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء التي أظهرت أيضا أن حجم انتاج الدولة من النفط الخام وصل 3.058 مليون برميل يوميا .

وفي مجال الغاز الطبيعي فقد بلغ إجمالي الانتاج 109.8مليار متر مكعب خلال عام 2019 ووصل حجم الانتاج المسوق للدولة نحو 55.097 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها .

وإنتاج الغاز المسوق يتم قياسة بعد التنقية من الشوائب / الكبريت / وسحب سوائل الغاز الطبيعي، وهو أيضا الإنتاج الكلي مستثنى منه كمية الغاز المعاد حقنه والغاز المحروق والتنفيس والغازات التي خرجت خلال عملية التصنيع ويشمل الكميات التي استخدمت في الحقل وعمليات المعالجة في محطة إنتاج الغاز.

وتظهر الاحصائيات أن الطاقة التصميمية لمصافي تكرير النفط في الدولة بلغت خلال العام 2019 نحو 1.127 مليون برميل يوميا منها 817 ألف برميل لمصفاة الرويس و85 ألف برميل لمصفاة ابوظبي /أم النار سابقا/ 140 ألف برميل لمصفاة جبل علي و85 ألف بريل لمصفاة الفجيرة .

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