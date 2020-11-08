الكشف عن أسماء الراحلين عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع رحيل بعض لاعبو برشلونة في يناير المقبل حيث تسعى إدارة البلوجرانا لتوفير المال اللازم لتدعيم صفوف الفريق بنجوم جدد.









وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة اجتمع مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق ورامون بلانيس المدير الرياضي للفريق وأخبرهم أن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم قبل بيع بعض اللاعبين الموجودين أولًا خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحساس للنادي الكتالوني.









ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الثنائي الهولندي ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي والإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الأسماء المرشحة للرحيل عن الكامب نو هم : عثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وجونيور فيربو وكارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأسماء المذكورة لم تقنع كومان بدليل مشاركتها في دقائق محدودة باستثناء ديمبلي إلا أن عقده الذي ينتهي في صيف 2022 ووجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس للتعاقد يجعله مرشح بشكل كبير للرحيل عن صفوف البلوجرانا.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في ظل وجود رغبة لتدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع ديباي فإن رحيل برايثوايت أمر شبه مؤكد خاصة وأنه لم يشارك سوى 15 دقيقة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي وأن نفس الأمر ينطبق على فيربو الذي فقد دوره حتى كبديل لألبا في وجود سيرجينو دست.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يواجه مشكلة في التخلص من أومتيتي في ظل إصابته المتكررة وراتبه المرتفع وهو ما أفسد محاولات انضمامه إلى ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



